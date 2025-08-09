Cáncer de páncreas: por qué es uno de los más difíciles de detectar y a qué señales estar alerta

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos define al cáncer como una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan hacia otras partes del cuerpo. Puede iniciar en cualquier parte del organismo, lo que aumenta su complejidad para ser detectado.
Este es el caso del cáncer de páncreas, difícil de descubrir de forma temprana. Este órgano está situado en una región profunda del cuerpo, lo que imposibilita ver o palpar irregularidades como tumores en sus períodos iniciales. Además, las personas que lo padecen no suelen presentar síntomas, según señala la American Cancer Society.
Durante las etapas iniciales del cáncer de páncreas es habitual que el paciente no experimente cambios físicos ni señales que lo pongan en alerta. Esto lleva a que la enfermedad se diagnostique a menudo en sus etapas más avanzadas.
Síntomas del cáncer de páncreas
El sitio CancerQues del Instituto de la Universidad Emory de Atlanta, Estados Unidos, explica que los síntomas que pueden aparecer en las etapas iniciales son demasiado sutiles. Sin embargo, esta es la lista de aspectos a los que se podrían prestar atención para una detección temprana.
● Pérdida brusca de peso sin motivo aparente
● Dolor en el abdomen que se extiende hacia la espalda y que se agrava después de las comidas
● Ictericia, pigmantación amarillenta de los ojos y la piel causada por la obstrucción de conductos biliares
● Niveles de glucosa anormalmente altos en la sangre
● Esteatorrea: deposiciones con presencia de grasa que suelen manifestarse en forma de diarreas pastosas o espumosas