Cáncer de tiroides: cuál es el sencillo estudio que puede detectarlo de forma temprana

Un médico puede solicitar una ecografía tiroidea para ver el estado de la garganta. En caso de detectar nódulos, se debe hacer un seguimiento de estas pequeñas masas. Si bien pueden ser tanto benignas como malignas, lo importante para prevenir el cáncer es chequear que no crezcan de manera desproporcionada, migren o se deformen. De hecho, en la mayoría de los casos, los nódulos no pasan a mayores complicaciones y muchas veces pueden desaparecer con medicación.