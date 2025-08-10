Cáncer de tiroides: cuál es el sencillo estudio que puede detectarlo de forma temprana

Son muchos los pacientes que prestaron atención a un síntoma habitual que es muy común sentir en determinadas épocas del año. A partir de él, se hicieron chequeos que permitieron constatar la existencia de nódulos en torno a la glándula de la tiroides. Este estudio es clave para llevar un control y prevenir la aparición de cáncer.
El cáncer de tiroides, según Mayo Clinic, es es una proliferación de células que comienza en la glándula tiroidea, una glándula en forma de mariposa que se encuentra en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. Esta glándula es la que produce las hormonas encargadas de regular factores como el metabolismo, la presión arterial, el peso y hasta el ritmo cardíaco.
Cómo detectar cáncer de tiroides
Como suele suceder con muchos otros casos, es probable que un cáncer de tiroides no ocasione ningún tipo de molestias en sus etapas iniciales. Allí radica la importancia de hacerse controles de forma periódica, mucho más si en la familia hay antecedentes de cáncer, hipertiroidismo o hipotorioidsmo.
Conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer otras sintomatologías como hinchazón y bultos en el cuello, dificultad para tragar o cambios en la voz. También puede ser un indicador la sensación de que los cuellos de las camisas están demasiado apretados.
El sencillo estudio que ayuda a prevenir cáncer de tiroides
El síntoma que ayuda a prevenir y al que muchas personas le prestaron atención es el dolor de garganta. A veces puede venir asociado a cierta dificultad para tragar, sensaciones que son habituales durante el invierno y en épocas de frío. Pero si se trata de una condición que se mantiene en el tiempo, lo recomendable es consultar con un especialista.
Un médico puede solicitar una ecografía tiroidea para ver el estado de la garganta. En caso de detectar nódulos, se debe hacer un seguimiento de estas pequeñas masas. Si bien pueden ser tanto benignas como malignas, lo importante para prevenir el cáncer es chequear que no crezcan de manera desproporcionada, migren o se deformen. De hecho, en la mayoría de los casos, los nódulos no pasan a mayores complicaciones y muchas veces pueden desaparecer con medicación.