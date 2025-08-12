No ignores estos síntomas: podrían advertir un cáncer de riñón

Sin embargo, fumar dobla el riesgo de desarrollar esta enfermedad, la exposición a ciertos productos químicos –cadmio, asbestos, petróleo–; la obesidad, la enfermedad quística renal adquirida en pacientes sometidos a diálisis crónica (30 % de estos pacientes desarrollarán un cáncer renal) y el uso indiscriminado de analgésicos como aspirina y fenacetina, en este caso más implicados en el desarrollo de cáncer de vías urinarias, se asocian con un incremento en la incidencia de esta enfermedad.