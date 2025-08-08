Cuál es el síntoma del cáncer que se manifiesta en las manos o en las muñecas

Detectar a tiempo el cáncer puede marcar la diferencia en el tratamiento. Aunque la mayoría de las personas asocia la enfermedad con síntomas como fatiga, pérdida de peso o bultos en el cuerpo, algunos tipos de cáncer pueden manifestarse con señales mucho más sutiles. Un ejemplo poco conocido es la aparición de cambios en las manos y en las muñecas, que podrían ser la primera advertencia de un problema grave.