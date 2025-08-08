Cuál es el síntoma del cáncer que se manifiesta en las manos o en las muñecas

Detectar a tiempo el cáncer puede marcar la diferencia en el tratamiento. Aunque la mayoría de las personas asocia la enfermedad con síntomas como fatiga, pérdida de peso o bultos en el cuerpo, algunos tipos de cáncer pueden manifestarse con señales mucho más sutiles. Un ejemplo poco conocido es la aparición de cambios en las manos y en las muñecas, que podrían ser la primera advertencia de un problema grave.
Expertos en oncología advierten que no se debe pasar por alto esta señal, ya que podría estar vinculada a ciertos tumores que generan efectos en las articulaciones, la piel o la circulación. Reconocer estos indicios y acudir a un especialista a tiempo puede ser clave para un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz.
Tipos comunes de tumores en manos y muñecas
1. Quistes ganglionares:
La American Society for Surgery of the Hand (ASSH) destaca que la presencia de bultos o protuberancias en estas áreas puede ser indicativa de un tumor, pero esto no necesariamente implica cáncer. A continuación, se explora en profundidad la naturaleza de estos tumores, sus tipos, métodos de diagnóstico y opciones de tratamiento.
Los quistes ganglionares son los tumores más frecuentes en las manos y muñecas. Se presentan como protuberancias llenas de líquido que pueden aparecer en la base de los dedos o cerca de las articulaciones.
Síntomas: a menudo son duros al tacto y pueden variar en tamaño. No suelen causar dolor, aunque algunos pacientes pueden experimentar molestias.
Tratamiento: puede incluir observación (sin intervención), aspiración con aguja para drenar el líquido o extirpación quirúrgica en casos persistentes o dolorosos.
2. Tumor de células gigantes de la funda del tendón:
Este tumor sólido se desarrolla en la funda que recubre los tendones. Es benigno y su crecimiento es lento.
Síntomas: puede causar dolor o molestias si presiona estructuras circundantes. La masa puede ser visible o palpable.
Tratamiento: generalmente se recomienda la cirugía para extirpar el tumor y aliviar los síntomas. La intervención puede ayudar a prevenir recurrencias.
3. Quiste de inclusión epidérmica:
Se forma bajo la piel, a menudo después de una lesión o corte. Este quiste benigno se llena de queratina, una sustancia blanda.
Síntomas: puede aparecer como una masa móvil debajo de la piel y, a veces, puede causar dolor o sensibilidad.
Tratamiento: la eliminación quirúrgica es una opción común si el quiste causa molestias o tiene un impacto estético.
4. Otros tumores menos comunes:
Tumores grasos que son blandos y móviles. Generalmente no requieren tratamiento a menos que causen dolor o incomodidad.
Neuromas: tumores en los nervios que pueden causar dolor o adormecimiento.
Tumores de la funda del nervio: benignos, pero pueden causar síntomas si afectan a los nervios cercanos.
Fibromas y tumores glómicos: generalmente benignos, pero pueden requerir tratamiento dependiendo de sus síntomas y ubicación.
Diagnóstico de tumores en manos y muñecas
El diagnóstico preciso de un tumor en las manos o muñecas es crucial para determinar el tratamiento adecuado. Los pasos diagnósticos incluyen:
1. Evaluación clínica:
El médico realiza un examen físico para evaluar el tamaño, la consistencia y la ubicación del bulto.
2. Imágenes diagnósticas:
Radiografías: permiten observar la estructura ósea y detectar cambios que puedan indicar problemas.
Ecografías: ofrecen imágenes detalladas de los tejidos blandos y la naturaleza del tumor.
Tomografías computarizadas (CT): proporcionan una vista más completa de la estructura del tumor y su relación con los tejidos circundantes.
Resonancias Magnéticas (MRI): Ofrecen imágenes detalladas de los tejidos blandos y ayudan a evaluar la extensión del tumor.
Gammagrafías óseas: uUtilizadas para examinar la actividad en los huesos y detectar posibles metástasis.
3. Biopsia:
Biopsia por punción: se extrae una muestra con una aguja para examinar las células del tumor.
Biopsia por incisión: se toma una muestra más grande del tumor para su análisis.
Opciones de tratamiento
El tratamiento para los tumores en manos y muñecas depende de su tipo y naturaleza:
Tratamiento conservador:
En casos de tumores benignos que no causan síntomas significativos, el tratamiento puede consistir en la simple observación.
Intervención quirúrgica:
Para tumores que causan dolor, molestias o que son estéticamente preocupantes, se recomienda la cirugía para su extirpación completa.
Terapias adicionales:
En casos raros de tumores malignos, se pueden requerir tratamientos adicionales como radioterapia o quimioterapia, dependiendo de la extensión y tipo de cáncer.