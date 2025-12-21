Secciones
Seguridad

Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

El siniestro se habría originado en la cocina de un local gastronómico debido a una falla en una freidora.

SHOPPINGO PORTAL TUCUMÁN SHOPPINGO PORTAL TUCUMÁN
Hace 1 Hs

Minutos después de las 8 de la mañana de este domingo, se vivió una situación de alarma en el shopping Portal Tucumán, en Yerba Buena, tras generarse un incendio en el sector del patio de comidas.

El incidente se habría originado en una freidora de uno de los locales gastronómicos. El personal de seguridad del paseo comercial actuó rápidamente y luego pidió la asistencia de los bomberos de Yerba Buena.

Una dotación arribó al lugar con un camión de primera intervención y un camión cisterna para tomar el control de la situación, indicaron los bomberos de la "Ciudad Jardín" a LA GACETA.

Al llegar al foco ígneo, los bomberos trabajaron rápidamente en la cocina del local para extinguir las llamas y evitar que se propagaran al resto del lugar.

Una vez controlado el fuego, la mayor parte del trabajo se centró en la seguridad ambiental. Los efectivos utilizaron equipo especializado para ventilar tanto la cocina afectada como la totalidad del patio de comidas, una tarea que se extendió por aproximadamente una hora.

Daños materiales y fallas de seguridad

Si bien no se reportaron personas heridas ni afectadas por el humo, los daños materiales en el sector de la cocina fueron visibles. Las altas temperaturas provocaron el derretimiento de luminarias y afectaron parte de la estructura circundante del local.

El personal policial quedó a cargo de la investigación para determinar responsabilidades y garantizar el seguimiento técnico de los sistemas de seguridad del shopping.

Luego del susto, el shopping mantuvo abiertas sus puertas y atenderá de manera normal durante todo el domingo. 

Temas Yerba Buena
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Recuerdos fotográficos: 1997. Una chispa, y el fuego se devoró el súper Disco

Lo más popular
¿Para qué sirve un político?
1

¿Para qué sirve un político?

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
2

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
3

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán
4

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa
5

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%
6

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

Más Noticias
Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Sexualmente hablando: ¿Lo breve, si bueno…?

Sexualmente hablando: ¿Lo breve, si bueno…?

¿Para qué sirve un político?

¿Para qué sirve un político?

Resignificando la Ciudad Universitaria

Resignificando la Ciudad Universitaria

Comentarios