Un incendio en el patio de comidas del shopping Portal Tucumán movilizó a los bomberos de Yerba Buena

Minutos después de las 8 de la mañana de este domingo, se vivió una situación de alarma en el shopping Portal Tucumán, en Yerba Buena, tras generarse un incendio en el sector del patio de comidas.
El incidente se habría originado en una freidora de uno de los locales gastronómicos. El personal de seguridad del paseo comercial actuó rápidamente y luego pidió la asistencia de los bomberos de Yerba Buena.
Una dotación arribó al lugar con un camión de primera intervención y un camión cisterna para tomar el control de la situación, indicaron los bomberos de la "Ciudad Jardín" a LA GACETA.
Al llegar al foco ígneo, los bomberos trabajaron rápidamente en la cocina del local para extinguir las llamas y evitar que se propagaran al resto del lugar.
Una vez controlado el fuego, la mayor parte del trabajo se centró en la seguridad ambiental. Los efectivos utilizaron equipo especializado para ventilar tanto la cocina afectada como la totalidad del patio de comidas, una tarea que se extendió por aproximadamente una hora.
Daños materiales y fallas de seguridad
Si bien no se reportaron personas heridas ni afectadas por el humo, los daños materiales en el sector de la cocina fueron visibles. Las altas temperaturas provocaron el derretimiento de luminarias y afectaron parte de la estructura circundante del local.
El personal policial quedó a cargo de la investigación para determinar responsabilidades y garantizar el seguimiento técnico de los sistemas de seguridad del shopping.
Luego del susto, el shopping mantuvo abiertas sus puertas y atenderá de manera normal durante todo el domingo.