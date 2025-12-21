Secciones
EconomíaNoticias económicas

Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

El reparto de asistencias por parte de la Casa Rosada reavivó la discusión de los fondos que, legalmente, corresponden a los distritos subnacionales. El gobernador de Tucumán afirmó que lo recibido es parte de una deuda mayor que la Nación hay mantiene con la provincia.

ACUERDOS INSTITUCIONALES. Los ATN reaparecieron justo en la previa al debate en el Congreso. Los gobernadores aliados sacaron ventaja. ACUERDOS INSTITUCIONALES. Los ATN reaparecieron justo en la previa al debate en el Congreso. Los gobernadores aliados sacaron ventaja.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánBuenos AiresCasa RosadaOsvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánLuis CaputoJavier MileiManuel Adorni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tras el ATN, Jaldo gestionó el cobro de deuda de la Nación con Tucumán

Tras el ATN, Jaldo gestionó el cobro de deuda de la Nación con Tucumán

Tucumán, la provincia que recibió el giro más alto de ATN en la era Milei: $20.000 millones

Tucumán, la provincia que recibió el giro más alto de ATN en la era Milei: $20.000 millones

Milei habló sobre el Mercosur: “El bloque necesita una reforma integral”

Milei habló sobre el Mercosur: “El bloque necesita una reforma integral”

Aprueban un récord de 38 alimentos transgénicos

Aprueban un récord de 38 alimentos transgénicos

Lo más popular
Santoral del 20 de diciembre: la memoria de los mártires y la fe inquebrantable de San Teófilo
1

Santoral del 20 de diciembre: la memoria de los mártires y la fe inquebrantable de San Teófilo

Tu cabello habla: 10 señales de alerta para tomar en cuenta sobre la caída excesiva
2

Tu cabello habla: 10 señales de alerta para tomar en cuenta sobre la caída excesiva

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales
3

Por qué recomiendan mezclar espinaca con mandarina y cuáles son sus beneficios nutricionales

Aire acondicionado: cuál es el modo ideal para enfriar rápido y ahorrar energía
4

Aire acondicionado: cuál es el modo ideal para enfriar rápido y ahorrar energía

¿Qué raza de perro deberías tener según tu signo del zodiaco?
5

¿Qué raza de perro deberías tener según tu signo del zodiaco?

Retención de líquidos: cómo detectarla y qué hábitos ayudan a combatirla para evitar un edema
6

Retención de líquidos: cómo detectarla y qué hábitos ayudan a combatirla para evitar un edema

Más Noticias
Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Catherine Fulop lamentó la tajante decisión que habría tomado Gabriela Sabatini con su familia

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

Cuáles son los salarios de los que están en la cima del mercado laboral

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

El impactante dato que reveló Yanina Latorre sobre la salida de Sandra Borghi de El Trece

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina, dijo Horacio Marín, CEO de YPF

"Vaca Muerta generará mucha riqueza para la Argentina", dijo Horacio Marín, CEO de YPF

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Federico Domínguez: “En 2026 comenzará un proceso de largo crecimiento”

Federico Domínguez: “En 2026 comenzará un proceso de largo crecimiento”

Comentarios