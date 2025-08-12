Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Por qué la detección temprana salva vidas

El cáncer de colon se origina en el intestino grueso y, en la mayoría de los casos, comienza con la formación de pólipos —pequeñas protuberancias benignas que con el tiempo pueden transformarse en tumores malignos. En sus fases iniciales, esta enfermedad suele no presentar síntomas claros, por lo que observar cambios en las heces y el hábito de evacuación es vital.