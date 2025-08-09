 Cáncer de páncreas: estas son las personas con mayor riesgo de padecerlo
Cáncer de páncreas: estas son las personas con mayor riesgo de padecerlo

Según los pronósticos, para el 2030 se espera que el cáncer de páncreas sea la segunda causa principal de muerte por esta enfermedad.

Hace 5 Hs

El cáncer de páncreas corresponde a uno de los tumores más agresivos del tracto digestivo y su variante más riesgosa y a la vez común representa una tasa de supervivencia inferior al 10% del total de quienes lo padecen. Es importante tener en cuenta cuál es esa población más predispuesta a desarrollar esta enfermedad.

El cáncer de páncreas es un tipo de enfermedad que comienza por las células de este órgano, especialmente las células acinares pancreáticas encargadas secretar enzimas que ayudan a una digestión exitosa. Cuando existe una excesiva producción de insulina, las células acinares pancreáticas se sobreestimulan lo que conduce a una inflamación que convierte a esas células en precancerosas.

¿Por qué se produce el cáncer de páncreas?

En el caso del cáncer de páncreas, existe un tumor maligno, el adenocarcinoma que es uno de  los más frecuentes que afectan a este órgano y que supone el 80-90% de los casos. A la vez es uno de los más agresivos con una tasa de supervivencia a cinco años inferior al 10% de la población. Según diversas investigaciones, este tipo de enfermedad se presenta en mayor frecuencia en las personas que padecen de obesidad y diabetes tipo dos.

Los altos niveles de insulina pueden provocar cáncer de páncreas.

Ambos padecimientos representan un factor de riesgo aunque su incidencia no está tan clara. Sin embargo algunos estudiosos han arrojado luz sobre el asunto y dilucidado que “la hiperinsulinemia contribuye directamente en el inicio del cáncer de páncreas a través de los receptores de insulina en las células acinares”, destaca Anni Zhang una de las autoras de la investigación publicado en Cell Metabolism.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de padecerlo?

La hiperinsulinemia es un padecimiento donde los niveles de insulina que se presentan en la sangre son superiores a lo que se considera saludable. Esta condición suele asociarse a la diabetes tipo dos, ya que se vincula con la resistencia a esta hormona (la insulina), donde el organismo no responde como debería a los efectos de la  misma. Así el páncreas produce más de esta hormona para vencer la resistencia, lo que provoca que los niveles aumenten aún más.

Luego de producir mayores cantidades de insulina para vencer la resistencia, el páncreas pierde su capacidad de manera que deja de secretar esta hormona, afectando a la posibilidad de mantener niveles saludables de azúcar en sangre, lo que lleva al desarrollo de la diabetes tipo dos.

Así grandes cantidades de insulina en el cuerpo puede provocar inflamación pancreática y el desarrollo de células precancerosas sin que el paciente lo sepa. Como informa el autor principal del estudio, el doctor James Johnson, "el aumento de la obesidad y la diabetes tipo 2 en los últimos tiempos ha disparado los casos de cáncer de páncreas. Estos hallazgos nos ayudan a comprender cómo sucede esto y resaltan la importancia de mantener los niveles de insulina dentro de un rango saludable a través de la dieta y el ejercicio físico".

