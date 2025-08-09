Cáncer de páncreas: estas son las personas con mayor riesgo de padecerlo

¿Quiénes tienen mayor riesgo de padecerlo?

La hiperinsulinemia es un padecimiento donde los niveles de insulina que se presentan en la sangre son superiores a lo que se considera saludable. Esta condición suele asociarse a la diabetes tipo dos, ya que se vincula con la resistencia a esta hormona (la insulina), donde el organismo no responde como debería a los efectos de la misma. Así el páncreas produce más de esta hormona para vencer la resistencia, lo que provoca que los niveles aumenten aún más.