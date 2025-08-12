Secciones
Seguridad
Presunto asesino serial en Jujuy: mañana ingresarán nuevamente a la casa de Matías Jurado
Arriba a San Salvador parte del Equipo Argentino de Antropología Forense. Canes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta se suman a la búsqueda de evidencias.
LA CASA DE MATÍAS JURADO. Está ubicada en la esquina de Fraile Pintado y Las Rosas, en alto Comedero. FOTO LA GACETA/SILVIA DE LAS CRUCES
Por
Silvia De Las Cruces
Hace 17 Min
Asesino serial en Jujuy
Jujuy
San Salvador de Jujuy
Matías Jurado
