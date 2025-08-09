Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
LA GACETA en Jujuy: quién es Ana, el nombre que lleva tatuado en el pecho el presunto asesino serial
Una joven que lo conoce desde la infancia reveló el significado de ese nombre.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Silvia De Las Cruces
Hace 5 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Jujuy
Matías Jurado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El sobrino del presunto asesino serial de Jujuy habló de la casa del horror: “Pasaban cosas malas”
A 21 años del crimen del juez Aráoz, Darío Pérez vuelve a sentarse ante un tribunal
Más Noticias
Cristina Kirchner criticó a Javier Milei tras la cadena nacional: “Te van a sacar con un chaleco de fuerza”
Qué dijo el principal sospechoso tras el hallazgo del cadáver en la casa donde vivió Cerati
“Ella no podía hablar”: un ex socio de Contardi contó cómo trataba a Julieta Prandi
Milei se enfrenta al Congreso y busca blindar el superávit
Lisandro Catalán: “si Jaldo tiene tijera, nosotros tenemos motosierra”
Preventiva por quemar un cañaveral en Monteros
Las víctimas del presunto asesino serial de Jujuy: “Fueron mis amigos y me duele mucho todo esto”
Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más