Asesino serial en Jujuy: ¿qué es el Equipo de Antropología Forense que ayudará a identificar a las víctimas?

¿Cuándo se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense?

Con el retorno de la democracia en el país y con el impulso de las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en 1984 nació el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Es una Organización No Gubernamental (ONG) que está compuesta por un grupo de científicos y profesionales de diversas disciplinas, que hicieron aportes para esclarecer el destino de miles de personas desaparecidas. Desde entonces, la institución se ha consolidado como una referencia internacional en la aplicación de metodologías y técnicas provenientes de distintas ramas de las ciencias forenses.