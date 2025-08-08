 Asesino serial en Jujuy: ¿qué es el Equipo de Antropología Forense que ayudará a identificar a las víctimas?
Seguridad

Asesino serial en Jujuy: ¿qué es el Equipo de Antropología Forense que ayudará a identificar a las víctimas?

La ONG nació en 1986 para colaborar en el reconocimiento de los desaparecidos durante la última dictadura militar. En cuatro décadas consiguió resultados en todo el mundo.

EN TUCUMÁN. Un equipo del EAAF permitió la identificación de los desaparecidos arrojados en el Pozo de Vargas por la dictadura militar. FOTO TOMADA DE EAAF.ORG
Hace 5 Min

A punto de cumplir 40 años, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se sumará la próxima semana a las pericias que la Justicia jujeña proyecta en la casa del horror y en algunos puntos del barrio Alto Comedero. La misión será reconocer los restos de las víctimas Matías Jurado, el asesino serial de Jujuy

La vecina provincia sigue conmovida por la denuncia sobre los presuntos asesinatos cometidos por Jurado, el único detenido por la desaparición de cinco personas en situación de calle, que se presume fueron sus víctimas. 

Mientras avanza la investigación, en diálogo con LA GACETA, el fiscal Guillermo Miguel Beller reconoció que "todavía no empezamos las excavaciones, justamente porque estamos esperando que venga la gente del equipo de Antropología Forense, que son expertos. No queremos excavar y, de repente, romper o contaminar alguna evidencia. Es algo de lo que queda pendiente".

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

El presunto asesino serial de Jujuy estará cuatro meses con preventiva

Una delegación del EAAF llegará en los próximos días a San Salvador de Jujuy para sumarse al caso. Entre las hipótesis que guiarán su trabajo figuran una inspección de la vivienda del barrio Alto Comedero y del cauce de un arroyo, ubicado a 300 metros del lugar del horror. Se sospecha que el acusado pudo haber enterrado restos de sus víctimas y que habría arrojado bolsas desde un puente.

ESCENA DEL CRIMEN. Matías Jurado vivía en una casa en el barrio Alto Comedero donde habría llevado, asesinado y descuartizado a las víctimas.

¿Cuándo se creó el Equipo Argentino de Antropología Forense?

Con el retorno de la democracia en el país y con el impulso de las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en 1984 nació el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Es una Organización No Gubernamental (ONG) que está compuesta por un grupo de científicos y profesionales de diversas disciplinas, que hicieron aportes para esclarecer el destino de miles de personas desaparecidas. Desde entonces, la institución se ha consolidado como una referencia internacional en la aplicación de metodologías y técnicas provenientes de distintas ramas de las ciencias forenses.

Horror en Jujuy: lo que encontraron en un baño complica aún más el caso del presunto asesino serial

Horror en Jujuy: lo que encontraron en un baño complica aún más el caso del presunto asesino serial

La sede central del EAAF se encuentra en Buenos Aires, pero también posee una oficina en Nueva York (Estados Unidos) y una representación en el Distrito Federal (México). Además, su laboratorio de genética forense, una herramienta esencial para identificar restos y reconstruir identidades, está ubicado en Córdoba.

¿Qué es el Equipo Argentino de Antropología Forense?

El EAAF, tal como se define en su página web, es “una institución científica, no gubernamental y sin fines de lucro”, dedicada a la investigación, búsqueda, recuperación, determinación de causa de muerte, identificación y restitución de personas desaparecidas. Sus primeras intervenciones se enfocaron en exhumar fosas comunes y analizar restos óseos, vinculados con la represión ilegal de los años 70 y principios de los 80 en Argentina.

¿BASURA? Desde este puente aseguran que vieron al presunto asesino serial lanzando bolsas al vacío. LA GACETA / FOTO DE SILVIA DE LAS CRUCES

A lo largo de cuatro décadas, el equipo ha expandido su labor mucho más allá de las fronteras argentinas. Hoy interviene en casos de víctimas de desapariciones forzadas; violencia étnica, política, institucional, de género y religiosa; desapariciones actuales, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado; procesos migratorios, guerras y conflictos armados, accidentes y catástrofes.

La tarea del EAAF se sustenta en “los principios de los Derechos Humanos, del derecho humanitario internacional y, fundamentalmente, en el respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia”. Con el tiempo, el equipo argentino se convirtió en un modelo replicado por otros países y organismos de derechos humanos.

Las intervenciones del Equipo Argentino de Antropología Forense por el mundo

Los expertos de EAAF han trabajado en Guatemala, Sudáfrica, Bosnia, El Salvador, Etiopía y México, siempre con un mismo objetivo: devolver identidad a quienes la perdieron y ofrecer respuestas a sus familias.

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

“Trío de la muerte”: cómo fue el caso de los asesinos seriales que impactó a Tucumán

Entre los trabajos más emblemáticos del EAAF se registran el reconocimiento de los restos de los desaparecidos arrojados al Pozo de Vargas, en nuestra provincia; de Ernesto “Che” Guevara, en Bolivia; de las víctimas de la guerra de Kosovo y en diferentes partes de México, en donde los asesinatos del narcotráfico se cuentan de a miles. La participación de los expertos argentinos también fue crucial en la investigación de masacres en Centroamérica, como así también en el reconocimiento de restos humanos de diferentes conflictos armados en África.

Actualmente, el equipo está conformado por más de 60 miembros. Sus especialidades abarcan un abanico de disciplinas como la antropología, la arqueología, la medicina, la biología, la genética, la física, la arquitectura, la informática y la geografía.

Asesino serial en Jujuy JujuySan Salvador de JujuyEquipo Argentino de Antropología ForenseMatías Jurado
