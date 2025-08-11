Secciones
Suscribite
Ingresar
Seguridad
Presunto asesino serial en Jujuy: barrio Alto Comedero, del sueño habitacional a la crónica negra
Cómo nació la barriada más grande de la capital jujeña, que hoy concentra la atención por la presencia de un supuesto asesino serial.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
POLICÍA. El vecindario es tan grande que hay siete seccionales. Lo que más ocupa a los agentes son los accidentes y los delitos contra la propiedad. La Gaceta / Fotos de Silvia de la Cruces (Enviada especial)
Por
Silvia De Las Cruces
11 Agosto 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Asesino serial en Jujuy
San Miguel de Tucumán
Jujuy
Yerba Buena
Milagro Sala
San Salvador de Jujuy
Inseguridad
Matías Jurado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
LA GACETA en Jujuy: a una semana de la detención de Matías Jurado, los vecinos ruegan que no quede en libertad
Lo más popular
El debilitado marcado laboral en Tucumán
Cartas de lectores: Otra vez las motos
Cartas de lectores: motos
Cartas de lectores: Fraude contra Argentina
Cartas de lectores: El día de la marmota
Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
Más Noticias
Comienza una semana completa de paro en la UNT
Ideas para transformar la movilidad urbana en Tucumán
Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II
La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso
Francella criticó los filmes que no llevan público
Di María no pudo evitar el empate entre Rosario Central y Atlético Tucumán
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más