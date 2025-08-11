 Presunto asesino serial en Jujuy: barrio Alto Comedero, del sueño habitacional a la crónica negra
Secciones
Seguridad

Presunto asesino serial en Jujuy: barrio Alto Comedero, del sueño habitacional a la crónica negra

Cómo nació la barriada más grande de la capital jujeña, que hoy concentra la atención por la presencia de un supuesto asesino serial.

POLICÍA. El vecindario es tan grande que hay siete seccionales. Lo que más ocupa a los agentes son los accidentes y los delitos contra la propiedad. La Gaceta / Fotos de Silvia de la Cruces (Enviada especial)
Silvia De Las Cruces
Por Silvia De Las Cruces 11 Agosto 2025
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Asesino serial en Jujuy San Miguel de TucumánJujuyYerba BuenaMilagro SalaSan Salvador de JujuyInseguridadMatías Jurado
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
LA GACETA en Jujuy: a una semana de la detención de Matías Jurado, los vecinos ruegan que no quede en libertad

LA GACETA en Jujuy: a una semana de la detención de Matías Jurado, los vecinos ruegan que no quede en libertad

Lo más popular
1

El debilitado marcado laboral en Tucumán

2

Cartas de lectores: Otra vez las motos

3

Cartas de lectores: motos

4

Cartas de lectores: Fraude contra Argentina

5

Cartas de lectores: El día de la marmota

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir
6

Las puertas que Cecilia Grierson nunca pudo abrir

Más Noticias
Comienza una semana completa de paro en la UNT

Comienza una semana completa de paro en la UNT

Ideas para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Ideas para transformar la movilidad urbana en Tucumán

Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II

Breves de la política: Jaldo va a Manantial Sur para el reinicio oficial del Procrear II

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

La oposición vuelve a la carga del Gobierno nacional en el Congreso

Francella criticó los filmes que no llevan público

Francella criticó los filmes que no llevan público

Di María no pudo evitar el empate entre Rosario Central y Atlético Tucumán

Di María no pudo evitar el empate entre Rosario Central y Atlético Tucumán

Comentarios