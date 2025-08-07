“Encontramos restos humanos en el plato de los perros”: escalofriantes revelaciones del fiscal sobre el caso Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

De este modo confirmó que parte de los restos humanos hallados en la vivienda de Matías Jurado fueron encontrados dentro de los platos donde se alimentaban los perros. “Gran parte de la piel que sacamos del laboratorio estaba en los platos de comida de perros”, detalló, y añadió que el material más deteriorado, inutilizable para extraer ADN, provenía precisamente de esa zona. La escena no solo implica a los animales del domicilio, sino también a “animales cercanos al lugar”, sugiriendo que los restos pudieron haber sido desechados o esparcidos en las inmediaciones, ampliando aún más el horror de la investigación.