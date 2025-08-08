 El asesino serial de Jujuy ya estuvo acusado por el homicidio de un hombre hace 21 años: “Lo mató a puñaladas, a sangre fría”
El asesino serial de Jujuy ya estuvo acusado por el homicidio de un hombre hace 21 años: “Lo mató a puñaladas, a sangre fría”

En 2004, cuando era menor de edad, lo detuvieron de manera preventiva por esa muerte. Luego fue sobreseído.

VIOLENTO. Vecinos del barrio Alto Comedero afirmaron que vieron a Jurado, en reiteradas ocasiones, con un machete amenazando en la calle. LA GACETA / FOTO DE SILVIA DE LAS CRUCES
Silvia De Las Cruces
Por Silvia De Las Cruces Hace 21 Min
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo
1

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?
2

Tres síntomas de un mal implacable que nos amenaza a todos
3

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?
4

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?
5

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación
6

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

YPF subió los precios de sus combustibles por tercera vez en ocho días: ¿cuánto cuesta el litro de Súper?

El tiempo en Tucumán: las lluvias serán cada vez más débiles y desde mañana subirá la temperatura

LA GACETA en Jujuy: silencio, violencia y desapariciones, la trama detrás del presunto asesino serial de Jujuy

El drama de Julieta Prandi: Emanuel Ortega calificó a Contardi como un monstruo

Incendio en El Cortaderal: changarín imputado por quemas

El radicalismo participaría fragmentado en Alberdi y se tensa la relación

Baja la pobreza; ¿se recupera la clase media?

Comentarios