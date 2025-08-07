El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El proyecto impulsado por los bloques de la oposición Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica cosechó 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en la votación general. Entre los votos a favor se contabilizaron seis representantes de la provincia en la Cámara baja. Roberto Sánchez, Pablo Yedlin, Carlos Cisneros, Gladys Medina, Elia Fernández y Agustín Fernández respaldaron la iniciativa. Por su parte, Mariano Campero, Paula Omodeo y Gerardo Huesen se anotaron entre las voluntades en contra.