 La semana próxima se debatirá en Diputados el proyecto sobre la distribución de los ATN
La semana próxima se debatirá en Diputados el proyecto sobre la distribución de los ATN

La presión de los gobernadores tuvo efecto.

Antes de que se voten los emplazamientos de comisiones para tratar los proyectos impulsados por los gobernadores sobre reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista José Luis Espert, fue convocada para abordar la propuesta.

Ante la presión opositora, el oficialismo evitó que el tema suba directamente al recinto convocando a esta reunión para el próximo miércoles a las 12.

La iniciativa promovida por los gobernadores establece que la distribución de los ATN sea automática, utilizando los mismos porcentajes de la coparticipación. Además, plantea eliminar los fideicomisos alimentados por el impuesto a los combustibles líquidos, lo que permitiría incrementar la participación provincial del 10,4% actual a un 58,36% de esa recaudación.

Francos contradice a Sturzenegger sobre el veto a la ley de redistribución de los ATN

La tensión con la Casa Rosada responde al fuerte ajuste fiscal que implementa el Gobierno desde fines de 2023. En este marco, las transferencias discrecionales a las provincias -incluidos los ATN- cayeron de forma drástica. El contraste es claro: en 2023 se giraron $173.000 millones en ATN, mientras que en 2024 solo se enviaron $49.800 millones, y en lo que va de 2025, apenas $84.000 millones.

