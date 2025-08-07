La semana próxima se debatirá en Diputados el proyecto sobre la distribución de los ATN

La tensión con la Casa Rosada responde al fuerte ajuste fiscal que implementa el Gobierno desde fines de 2023. En este marco, las transferencias discrecionales a las provincias -incluidos los ATN- cayeron de forma drástica. El contraste es claro: en 2023 se giraron $173.000 millones en ATN, mientras que en 2024 solo se enviaron $49.800 millones, y en lo que va de 2025, apenas $84.000 millones.