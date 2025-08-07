El Gobierno reconoció la derrota en Diputados y Francos dijo que se vetará “todo lo que se pueda vetar”

El Gobierno nacional sufrió una serie de derrotas en la Cámara de Diputados en una sesión donde se aprobaron proyectos como el financiamiento universitario y la Ley Garrahan. Además, la Cámara baja rechazó decretos del Poder Ejecutivo relacionados con la reforma del INTA, INTI y Vialidad, emitidos en uso de las facultades delegadas.