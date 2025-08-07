 El Gobierno reconoció la derrota en Diputados y Francos dijo que se vetará “todo lo que se pueda vetar”
El Gobierno reconoció la derrota en Diputados y Francos dijo que se vetará “todo lo que se pueda vetar”

"Perdimos todas, perdimos todas", afirmó al ser consultado sobre los proyectos aprobados y los decretos rechazados.

Guillermo Francos
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional sufrió una serie de derrotas en la Cámara de Diputados en una sesión donde se aprobaron proyectos como el financiamiento universitario y la Ley Garrahan. Además, la Cámara baja rechazó decretos del Poder Ejecutivo relacionados con la reforma del INTA, INTI y Vialidad, emitidos en uso de las facultades delegadas.

Tras la sesión, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reconoció el resultado adverso para el oficialismo. "Perdimos todas, perdimos todas", afirmó al ser consultado sobre los proyectos aprobados y los decretos rechazados.

El kirchnerismo busca "romper al Gobierno"

Francos atribuyó estas derrotas a un contexto preelectoral, al señalar que "el kirchnerismo se aprovechó de la situación para conseguir el apoyo de otros legisladores y hacer un poco de demagogia".  Asimismo, acusó al kirchnerismo de buscar "romper al Gobierno" y revertir los avances logrados.

El jefe de Gabinete defendió el uso de las facultades delegadas por parte del Presidente Milei para llevar adelante reformas consideradas necesarias. Argumentó que las medidas impulsadas buscaban "desregular, suprimir organismos, fusionar otros", y que la reversión de estas medidas implicaría "generar más gastos" y poner en riesgo el superávit fiscal.

Ante este panorama, Francos anticipó que el Gobierno "vetará todo lo que se pueda vetar".

Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

El Gobierno sufrió un duro revés en Diputados: más fondos universitarios y emergencia por el Garrahan

El Gobierno minimiza el impacto de la alianza de gobernadores en la defensa de los vetos de Milei

El Gobierno oficializó un aumento para los empleados públicos nacionales: cuánto cobrarán

