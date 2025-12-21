Secciones
Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo
Hace 3 Hs

En el segmento de lujo, la transmisión patrimonial no solo incluye activos, sino también formas de habitar. Las nuevas generaciones de compradores -muchos de ellos hijos de familias con fuerte cultura inmobiliaria- combinan valores heredados con una mirada más flexible y experiencial.

“Los herederos del real estate ya no buscan únicamente repetir el modelo de sus padres. Conservan la visión patrimonial, pero suman una identidad propia basada en la experiencia, la tecnología y el bienestar. Esa síntesis es la que definirá el mercado de lujo en los próximos años”, afirmó Francisco Bosch, co-founder de la firma Miranda Bosch.

Aunque las preferencias evolucionan, hay pilares que se mantienen entre los jóvenes que continúan la tradición familiar en real estate:

- Ubicaciones consolidadas y seguras: barrios clásicos, con oferta cultural y estabilidad a largo plazo.

- Calidad constructiva y materiales nobles: siguen valorando lo que “dura”, lo que tiene historia y lo que preserva su valor con el tiempo.

- La visión patrimonial: la idea del ladrillo como resguardo financiero y legado familiar se transmite de generación en generación.

Qué buscan las generaciones de hoy

Los millennial y centennial están reconfigurando el concepto de lujo. Aunque mantienen la mirada patrimonial, sus decisiones se apoyan en criterios más vinculados al estilo de vida, el bienestar y la flexibilidad.

- Diseño moderno y luz natural: prefieren propiedades con estética contemporánea, grandes ventanales, amplitud y fluidez espacial.

- Sostenibilidad y eficiencia: hoy la sustentabilidad pesa tanto como la ubicación; buscan sistemas de bajo consumo energético, terrazas verdes y materiales eco-friendly.

- Tecnología integrada: automatización, cerraduras inteligentes, climatización remota y conectividad total.

- Amenities que acompañen su forma de vivir: gimnasios con equipamiento profesional, espacios de coworking, zonas comunes para encuentros sociales y áreas verdes que permitan desconectar.

- Flexibilidad por sobre la formalidad: menos interés en ambientes rígidos y más en espacios que puedan mutar según la etapa de vida.

La diferencia más marcada está en la motivación: mientras generaciones anteriores privilegiaban la estabilidad y la permanencia, los jóvenes buscan propiedades que puedan acompañarlos en distintos momentos de la vida. No solo quieren una casa: quieren una experiencia que represente su identidad, su forma de trabajar, de moverse y de socializar.

Reservas, dólar y una transición con costos: qué medidas cambian del Banco Central

Cómo financiarse desde el celular en las vacaciones en Brasil o en Uruguay

Megaoperación de cierre de año: el Grupo Ruiz adquiere Latin Lemon

¿Qué hacer con tu aguinaldo? Tips de una especialista para ordenar los gastos

El dólar blue subió y alcanzó los $1.500 por primera vez desde las elecciones

¿Para qué sirve un político?
Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central
Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”
Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán
Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa
El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%
Osvaldo Jaldo: “Los ATN no son un premio ni compran nada; son de las provincias”

Un economista tucumano de 22 años conquistó un valioso premio del Banco Central

Nace la Mesa de Ciencia y Tecnología en Tucumán

El boleto interurbano y el rural registraron una suba del 31%

Verano en Uruguay: precios, demanda y cuánto cuesta alquilar en la costa

Sexualmente hablando: ¿Lo breve, si bueno…?

¿Para qué sirve un político?

Resignificando la Ciudad Universitaria

