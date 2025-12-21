Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo

“Los herederos del real estate ya no buscan únicamente repetir el modelo de sus padres. Conservan la visión patrimonial, pero suman una identidad propia basada en la experiencia, la tecnología y el bienestar. Esa síntesis es la que definirá el mercado de lujo en los próximos años”, afirmó Francisco Bosch, co-founder de la firma Miranda Bosch.