Cómo cambian los gustos y hábitos de las nuevas generaciones en el mercado de lujo

En el segmento de lujo, la transmisión patrimonial no solo incluye activos, sino también formas de habitar. Las nuevas generaciones de compradores -muchos de ellos hijos de familias con fuerte cultura inmobiliaria- combinan valores heredados con una mirada más flexible y experiencial.
“Los herederos del real estate ya no buscan únicamente repetir el modelo de sus padres. Conservan la visión patrimonial, pero suman una identidad propia basada en la experiencia, la tecnología y el bienestar. Esa síntesis es la que definirá el mercado de lujo en los próximos años”, afirmó Francisco Bosch, co-founder de la firma Miranda Bosch.
Aunque las preferencias evolucionan, hay pilares que se mantienen entre los jóvenes que continúan la tradición familiar en real estate:
- Ubicaciones consolidadas y seguras: barrios clásicos, con oferta cultural y estabilidad a largo plazo.
- Calidad constructiva y materiales nobles: siguen valorando lo que “dura”, lo que tiene historia y lo que preserva su valor con el tiempo.
- La visión patrimonial: la idea del ladrillo como resguardo financiero y legado familiar se transmite de generación en generación.
Qué buscan las generaciones de hoy
Los millennial y centennial están reconfigurando el concepto de lujo. Aunque mantienen la mirada patrimonial, sus decisiones se apoyan en criterios más vinculados al estilo de vida, el bienestar y la flexibilidad.
- Diseño moderno y luz natural: prefieren propiedades con estética contemporánea, grandes ventanales, amplitud y fluidez espacial.
- Sostenibilidad y eficiencia: hoy la sustentabilidad pesa tanto como la ubicación; buscan sistemas de bajo consumo energético, terrazas verdes y materiales eco-friendly.
- Tecnología integrada: automatización, cerraduras inteligentes, climatización remota y conectividad total.
- Amenities que acompañen su forma de vivir: gimnasios con equipamiento profesional, espacios de coworking, zonas comunes para encuentros sociales y áreas verdes que permitan desconectar.
- Flexibilidad por sobre la formalidad: menos interés en ambientes rígidos y más en espacios que puedan mutar según la etapa de vida.
La diferencia más marcada está en la motivación: mientras generaciones anteriores privilegiaban la estabilidad y la permanencia, los jóvenes buscan propiedades que puedan acompañarlos en distintos momentos de la vida. No solo quieren una casa: quieren una experiencia que represente su identidad, su forma de trabajar, de moverse y de socializar.