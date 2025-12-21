¿Qué santo se celebra este 21 de diciembre?

Hoy, 21 de diciembre, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Pedro Canisio, San Anastasio, San Severino y San Temístocles, entre las de otros santos y beatos.
San Pedro Canisio (Peter Kanis; 1521-1597) fue el primer jesuita holandés. Nació en Nimega (Países Bajos) y estudió en la Universidad de Colonia. No dudó en dejar sus planes como docente de teología para conocer nueva una orden religiosa de reciente creación, la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en 1546.
En 1549, el papa Paulo III escogió a Canisio para defender a la Iglesia de los ataques de los reformadores alemanes. Acabó siendo venerado como segundo Apóstol de Alemania después de San Bonifacio.
Además de ser un fecundo escritor, fue uno de los artífices de la renovación espiritual de la Iglesia católica promovida en el Concilio de Trento.
El papa Pío XI lo canonizó en 1925 y posteriormente lo nombraron Doctor de la Iglesia por su heroica defensa del catecismo a través de la docencia, la predicación y la redacción de catecismos.
El santoral de hoy, 21 de diciembre, festeja las siguientes onomásticas:
San Pedro Canisio
San Miqueas profeta
San Anastasio mártir
San Festo
San Glicerio
San Severino obispo
San Temístocles
Beato Domingo Spadafora
Beato Pedro Friedhofen