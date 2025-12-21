¿Qué santo se celebra este 21 de diciembre?

San Pedro Canisio (Peter Kanis; 1521-1597) fue el primer jesuita holandés. Nació en Nimega (Países Bajos) y estudió en la Universidad de Colonia. No dudó en dejar sus planes como docente de teología para conocer nueva una orden religiosa de reciente creación, la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en 1546.