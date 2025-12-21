La hierba medicinal analgésica que ayuda a aliviar dolores y malestares sin medicamentos

El valor del perejil se potencia aún más al analizar su perfil nutricional. Es considerada una de las hierbas más nutritivas disponibles. En 100 gramos de perejil fresco se concentran 133 miligramos de vitamina C, superando el 100% de la dosis diaria recomendada; 337 microgramos de vitamina A, beneficiosa para la salud de la piel y la visión; 152 microgramos de ácido fólico, esencial para la salud celular; 6,2 miligramos de hierro, clave para la producción de glóbulos rojos; 138 miligramos de calcio, fundamental para la salud ósea; y 3,3 gramos de fibra, que favorecen una digestión adecuada.