Hospital Garrahan: dos diputados tucumanos se ausentaron al momento de la votación

Antes de la votación, el diputado Pablo Yedlin pidió hacer uso de la palabra para defender el voto afirmativo en beneficio del Garrahan. "El hospital Garrahan no es solo un hospital pediátrica; es solo la punta de la máxima complejidad que tiene esta especialidad en todo el país del sector público y muchas veces del sector privado -dijo Yedlin-. La mitad de todos los trasplantes infantiles que se hacen en Argentina se hacen en este hospital. Cuando un niño de Tucumán tiene que hacerse trasplante de riñón y no tiene cobertura social no tiene otra alternativa que llegar al hospital Garrahan -agregó-. No es la primera vez que el hospital tiene un conflicto, pero como tantas medias verdades este Gobierno dice, no todos los conflictos son iguales, pero la verdad que en el comparación que ahora tiene el Garrahan es diferente. Hace unos meses fuimos con un grupo de diputados de la comisión de Salud al Garrahan y nos entrevistamos con los residentes, los médicos para saber cuál era la situación y fue de enorme preocupación: por un lado estaba el conflicto de los residentes que venían sin aumento salariales desde el inicio de la gestión de este gobierno. Los que más cobraban en el sistema de salud argentino, hoy son los que menos cobran en el sistema de salud argentino", remarcó Yedlin.