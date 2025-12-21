Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando tomás café sin azúcar, según la ciencia

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, pero su impacto en el organismo puede variar de manera significativa según cómo se lo ingiera. En ese sentido, estudios científicos recientes pusieron el foco en los efectos de consumir esta infusión sin azúcar ni edulcorantes, una práctica que, de acuerdo con la evidencia, potencia sus beneficios biológicos.