Diputados: la oposición logró media sanción a la ley de emergencia en el Hospital Garrahan

Durante la misma jornada, también fue aprobado un proyecto clave para aumentar el financiamiento de las universidades públicas, otro punto resistido por el oficialismo de La Libertad Avanza. A su vez, se acordó una fecha para que la comisión de Presupuesto emita dictamen sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), presionando así al Ejecutivo a habilitar fondos que reclaman los gobernadores.