Tensa sesión en Diputados: reclamos y represión afuera del Congreso

Enfrentamiento cara a cara

En una de las intersecciones cercanas al Palacio Legislativo hubo un enfrentamiento cara a cara entre manifestantes y efectivos de infantería, que pretendían evitar que marchen por el asfalto. Tras producirse un tumulto entre empujones e insultos, la Policía los dispersó con el uso de gas lacrimógeno. Ante esto, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) informó que unas 20 personas tuvieron que ser asistidos por afecciones en los ojos, la piel y la respiración.