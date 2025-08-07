Tensa sesión en Diputados: reclamos y represión afuera del Congreso

Mientras se desarrollaba la sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, en las inmediaciones del Congreso se registraron escenas de fuerte tensión entre las fuerzas de seguridad y diversas manifestaciones en contra del Gobierno.
Durante el transcurso de la tarde de ayer varios grupos de manifestantes intentaron torcer el amplio operativo de seguridad desplegado en la zona, y ante esto los efectivos respondieron con el accionar de los camiones hidrantes y empujándolos con sus escudos. Un periodista y un fotógrafo que cubrían los hechos sufrieron las consecuencias.
Enfrentamiento cara a cara
En una de las intersecciones cercanas al Palacio Legislativo hubo un enfrentamiento cara a cara entre manifestantes y efectivos de infantería, que pretendían evitar que marchen por el asfalto. Tras producirse un tumulto entre empujones e insultos, la Policía los dispersó con el uso de gas lacrimógeno. Ante esto, el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) informó que unas 20 personas tuvieron que ser asistidos por afecciones en los ojos, la piel y la respiración.
Como parte de la protesta, además, arribaron representantes del sindicato de Vialidad Nacional, cuya disolución dispuesta por el Ministerio de Desregulación quedó en suspenso tras la suspensión por 90 días de la medida por parte de la Justicia.