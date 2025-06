Beraldi, el abogado de Cristina: “Sería catastrófico que le terminen negando garantías”

El abogado de la ex presidenta consideró también que el juicio realizado en contra de la referente peronista “no fue justo” y lo comparó con el “juicio a las Juntas” de 1985: “Participé y vi un juicio justo, se dieron las garantías a la defensa, se escucharon a los testigos. Los genocidas tuvieron un juicio justo y Cristina no lo tuvo: el juez de instrucción, Julián Ercolini, trabajaba en esta causa mientras su mujer trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Nación (durante el gobierno de Macri) y cobraba un sueldo; había un fiscal que era justamente el hermano, me refiero a Bautista Mahíques, del sercretario de Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia; los jueces de Casación mantenían reuniones privadas con el ex presidente Mauricio Macri. Yo no me hubiese imaginado que Gil Lavedra o Arslanian se reunieran con el gobierno durante el juicio a las juntas”.