El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Mientras que la mayor parte del país experimentará días de calor extremo, el pronóstico del tiempo anticipa para Tucumán el aumento de la temperatura y para hoy se anuncia una máxima 29 °C, mientras que la sensación térmica podría alcanzar los 32 °C.
La mañana del martes comenzó con una temperatura mínima de 21 °C, una humedad del 90% y una nubosidad del 40%. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sostiene que los vientos serán moderados desde el sector norte.
La nubosidad será variable durante la mañana y para el mediodía la temperatura llegaría a los 29 °C, con una nubosidad del 25% y una humedad que superaría el 60%. Los vientos serían suaves desde el sudeste.
Durante la siesta y la tarde se vivirán las horas más cálidas, cuando la temperatura alcance una máxima de 29 °C y una térmica de 32 °C. Los vientos serán del sur y no se descarta un nuevo aumento de la nubosidad, hasta llegar al 60%.
Hacia la noche podrían desencadenarse algunas lloviznas sobre la zona oeste de la provincia, más precisamente en el pedemonte. En el centro, el cielo se mantendría mayormente cubierto, con una nubosidad cercana al 50%. La temperatura bajaría a los 25 °C, pero la sensación térmica seguiría por encima de los 27 °C.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN anticipa para el miércoles, el último día del 2025, condiciones climáticas similares, con nubosidad variable y un leve incremento de la temperatura. La mínima sería de 22 °C mientras que la máxima superaría los 30 °C y los 32 °C.
El 2026 arrancará el jueves con mucha nubosidad y una máxima de 34 °C, mientras que para el viernes y el fin de semana se pronostican picos de 36 °C, con una sensación térmica que llegaría a los 38 °C. Las probabilidades de precipitaciones serán latentes en diferentes puntos de la provincia.