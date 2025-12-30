Secciones
LA GACETA
Seguridad

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

Un auto impactó contra un árbol en el kilómetro 1.170. Los fallecidos eran oriundos de Santiago del Estero. Hay dos heridos graves

RUTA 9. El auto del accidente quedó completamente destrozado. RUTA 9. El auto del accidente quedó completamente destrozado.
Hace 3 Hs

Un accidente de tránsito se cobró la vida de tres personas en la mañana de este martes en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1.170, en la zona de El Bracho y Mancopa.

Según el informe preliminar de la Unidad Regional Este (URE), el vehículo involucrado es un Renault Sandero color bordó, que circulaba en sentido de sur a norte. Cerca de las 7, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del auto e impactó contra unos árboles de eucalipto ubicados al costado de la traza.

Tres víctimas fatales en el accidente de la ruta 9

En el vehículo viajaban cinco personas oriundas de Santiago del Estero. Como consecuencia del choque, tres de los ocupantes fallecieron en el lugar: Olga Estela Morán, Cecilia Vizeta Orieta y Luis Leonardo Suárez.

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

El conductor del auto fue identificado como Lucas Nahuel Orrieta, de 20 años, fue trasladado con heridas al Hospital de El Bracho. Además, se constató la presencia de un menor de edad, quien debió ser trasladado de urgencia hacia un hospital de la capital tucumana debido a su estado.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Mancopa junto a peritos y servicios de emergencia para rescatar a las víctimas y despejar la zona.

Temas Ruta Nacional 9Inseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional
1

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana
2

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

La Justicia cayó sobre bancos y financieras
3

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo
4

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre
5

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema
6

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Más Noticias
Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

El tiempo en Tucumán: la temperatura seguirá en ascenso y todos quieren saber si lloverá el 31 de diciembre

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

Receso en la Legislatura: “El quórum estará garantizado si hay alguna emergencia”, recalcó Acevedo

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Los dos acusados por el crimen en Concepción estarán con preventiva

Los dos acusados por el crimen en Concepción estarán con preventiva

No para de crecer el envío de drogas por encomienda

No para de crecer el envío de drogas por encomienda

Preventiva por dos meses para el único acusado por el crimen de una mujer en barrio El Ángel

Preventiva por dos meses para el único acusado por el crimen de una mujer en barrio El Ángel

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Cuando la pileta y el salón de usos múltiples se vuelven un problema

Comentarios