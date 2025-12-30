Jaldo congela los nombramientos en todas las oficinas del Poder Ejecutivo

Las restricciones alcanzan a todos los organismos dependientes del PE, incluso a aquellos que, pese a contar con autonomía financiera, requieran aportes del Estado para el pago de haberes o gastos de funcionamiento. “Las disposiciones revisten carácter transitorio, excepcional y proporcionado a la situación de emergencia”, señala el texto que se firmó con acuerdo del gabinete de ministros. Se justificó la necesidad de “contener el gasto público, optimizar el uso de los recursos humanos existentes y alinear los compromisos de gasto a la efectiva disponibilidad de recursos”.