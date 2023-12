Los 10 momentos rugbísticos de 2023

El primer Circuito Tucumano de Seven, que constó de tres etapas, tuvo como campeón a Aguará Guazú. El conjunto de Aguilares se quedó con la Copa de Oro en la etapa 3, que lo tuvo como anfitrión, y logró superar en la tabla general a los ganadores de las primeras dos: Huirapuca (campeón del Seven de Yerba Buena) y Old Lions (campeón del Seven Joaquín Quintana). El “Zorro” se ganó así la clasificación al Seven de Tafí del Valle.