Cartas de lectores: precario traslado en el PAMI

Quisiera llegar a la sensibilidad del director del PAMI, ya que agoté todos los medios posibles y no logré ninguna solución: tengo un hijo con síndrome de Down y ceguera en un ojo y disminución visual en el otro. Se queda sin traslado todo el tiempo, en cuanto yo defiendo los derechos en mi hijo, que sólo espero que cumplan con los días de asistencia correspondiente al mes y me dejan sin llevarlo al centro de día. Llegué hasta la justicia Federal y también la justicia provincial; y ni menciono las notas dejadas en el PAMI. Guardo copia de todos los lugares que fui golpeando puertas sin ser escuchada, obteniendo como respuesta que debo ser más “flexible“. Tampoco conseguí ser recibida por el director de PAMI. Solicito mayor control sobre cómo se manejan las prestaciones de traslado y centro del día de personas con discapacidad.