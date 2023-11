El "Zorro" está de fiesta: Aguará Guazú, campeón del Seven de Aguilares y del Circuito

Fue el final soñado para Aguará Guazú: no sólo se coronó campeón del Seven de Aguilares, su ciudad, sino que además ese triunfo le dio los puntos necesarios para consagrarse campeón del Circuito Tucumano de Seven, que incluyó también a los torneos de Yerba Buena y Liceo. En consecuencia, el "Zorro" del sur se quedó con los dos trofeos principales que estaban en juego en su propia casa y se ganó la invitación al Seven de Tafí del Valle 2024, al que asistirá patrocinado por Banco Macro, main sponsor del Circuito de Seven.