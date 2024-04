Condenan a dos hermanos por abuso sexual

La víctima no pudo dejar de recordar toda la lucha que debió mantener para llegar a la condena. “Todo esto es porque me animé a seguir, sin importar las habladurías de la gente”, explicó. “Si bien son casos distintos, no puedo dejar de recordar a la joven que denunció a los futbolistas de Vélez. Lo único que puedo decirle es que siga adelante, que no baje los brazos porque es la única manera. A ella y a cualquier otra chica que pase por lo mismo, saben que estoy para ayudarlas y acompañarlas”, finalizó.