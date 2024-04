Novedades en tecnología: la inteligencia artificial, una vez más en el centro de las miradas

LinkedIn está probando un nuevo feed de vídeos verticales similar a TikTok, aunque aún no ha sido anunciado oficialmente. Usuarios han notado la función en la aplicación, que aparecerá en una pestaña de “video” separada, permitiendo desplazarse verticalmente entre clips. Esta no es la primera vez que LinkedIn experimenta con formatos modernos, ya que anteriormente probó una función de historias. La plataforma parece estar buscando evolucionar hacia una experiencia de video reinventada. Aunque se espera que el nuevo feed muestre contenido de creadores profesionales y líderes de opinión, no está claro cuántos usuarios estarán interesados en un canal de video dedicado al trabajo.