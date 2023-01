Seven de rugby de Tafí del Valle: el retorno del rey

Pasan los veranos, pasan los equipos, pasan los nombres y hasta el clima se anima a cambiar las condiciones del escenario, pero hay algo en el Seven de Tafí del Valle que se mantiene constante desde hace una década y no parece tener fecha de vencimiento: la ambición de Huirapuca por ganarlo. Y no es que los otros no quieran, pero lo del conjunto de Concepción ya alcanza otro nivel, rayano con la obsesión. Lo siente como propio, como si el nombre no oficial del evento tafinisto fuera “el Seven que hay que ir a arrancarle de las manos a Huirapuca”. Por eso, aunque a estas alturas suene obvio, un elemento esencial de la fórmula del éxito de los sureños es eso mismo: la seriedad y la pasión con la que lo viven y lo juegan. Algo que se refleja en el carnaval que desatan cada vez que ganan el título, y en el mutismo que los envuelve cada vez que no.