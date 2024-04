Docentes tucumanos piden un 50% de suba salarial

La secretaria adjunta de Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), Nora Yenad, contó que las autoridades “escucharon las ofertas”. “Ellos todavía no han propuesto nada. Pero se ha dialogado y se han dado a conocer las pretensiones de ambas partes”, contó. “Nosotros hemos pedido un 50% que puede sonar mucho, pero en realidad no es mucho porque un docente tiene un básico de $ 75.000 y un 50% es $ 25.000. Pedir un básico de $ 100.000 es bastante razonable porque con cifras no remunerativas se podía dar lo que nosotros queremos es $ 750.000 de bolsillo y por cargo”, añadió la dirigente. Por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Francisco Osorio, celebró la convocatorio. “La primera etapa es para pedir lo que nos debían, que no tiene que ver con lo económico, sino con las titularizaciones y los pases a planta transitoria de los compañeros de comunas rurales y de la centralizada”, afirmó.