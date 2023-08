Taylor Fest en Tucumán: cerca de 500 “swifties” lo dieron todo para homenajear a su ídola Taylor Swift

Por supuesto no faltaron los hits clásicos como You belong with me, Blank Space, I knew you were trouble y All too well, en su versión extendida. Durante la fiesta, en un grupo de Whatsapp conformado por los asistentes, se repiten mensajes pidiendo que suenen determinadas canciones: muy difícil conformar a todos, la extensa carrera de Taylor se merece un evento de diez horas, según sus fans.