El curioso pedido del presidente Gabriel Boric a Taylor Swift para que incluya a Chile en su gira por Latinoamérica

El mandatario explicó en esa oportunidad: “Yo no conocía mucho a Taylor Swift, pero cuando comenzó la campaña (presidencial), ella tiene un gran grupo de seguidores en Chile y me empezaron a mostrar su música, en particular sus discos Cardigan, Folklore, Red y empecé a escucharla”, dijo. “No es el tipo de música que más he escuchado en mi vida, pero me pareció tremendamente interesante su carrera. El cómo ha tenido que grabar sus discos de nuevo producto de la estafa que le hicieron”, añadió.