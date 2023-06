Se conocieron las exigencias de Taylor Swift en su gira a la Argentina: comidas y camarines de excelencia

En su documental, “Miss Americana”, Taylor confesó haber sufrido trastornos alimenticios durante sus primeros años de juventud. Según contó, no le hacía bien ver fotos suyas todos los días ni recibir los comentarios que la gente hacía sobre su cuerpo. “Eso provocaba que pasara hambre y dejara de comer. Aunque ha pasado pocas veces, no me siento orgullosa de ello”, relató.