La Universidad de Harvard reveló los secretos detrás del éxito de Taylor Swift

Stephanie Burt, profesora de inglés en Harvard, reveló que Swift "tiene un oído fantástico en cuanto a cómo encajan las palabras". "Ella tiene un sentido tanto de escribir canciones que transmiten un sentimiento que puede hacerte imaginar que estos son los propios sentimientos del compositor, como en ‘We Are Never Ever Getting Back Together', y una forma de contar historias y crear personajes", detalló la especialista.