Preguntas y respuestas de los candidatos: críticas cruzadas por campañas y propuestas

Y prosiguió: “la ley establece las condiciones para entregar este certificado. Claramente, no queremos regalar armas a troche y moche, si no hacer cumplir la ley”. Para cerrar, Bussi chicaneó a Jaldo, sobre quien dijo que, aparentemente, no entendió la propuesta. “Me preocupa sobremanera que un candidato a gobernador no haya entendido un simple spot publicitario. Si no lo entiende, se lo puedo explicar con manzanas”, disparó, irónicamente.