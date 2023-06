Narcotráfico y clientelismo, los ejes del segundo debate libre entre candidatos a gobernador de Tucumán

Roberto Sánchez (JxC) se dirigió “a los tucumanos”. “Hemos vivido en carne propia en nuestra ciudad lo que es la compra de votos; anteriormente se hacía con bolsones, luego se perfeccionó y se hace con dinero. Nosotros decimos que reciban todo lo que les den; obviamente que estamos en contra, pero deben recibir un mensaje claro. En el cuarto oscuro no hay nadie que sepa por quién han votado. Allí no hay puntero político, no hay fiscal de mesa, y por eso tenemos la oportunidad este domingo de que voten con la conciencia, y con el corazón”, expresó el radical.