La droga, tema de preocupación para oficialismo y oposición durante el debate

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Cambio, optó por hablar en relación a otra imagen: la del Centro Cívico, una obra que no se llevó a cabo. “Este es una de las tantas promesas que nos hizo el gobierno de la provincia a todos los tucumanos, que no está lamentablemente realizada. Como esa, podemos contar muchas infraestructuras que le faltan a la provincia de Tucumán, y que en muchos casos se han firmado convenios que no se han llevado a cabo”, dijo Sánchez.