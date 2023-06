Un debate libre con un acuerdo inédito y sin gritos superpuestos entre los candidatos a gobernador

Le siguió Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), quien dedicó su tiempo a “reforzar las ideas en materia de seguridad”. El aliado a Javier Milei mostró un cartel en ese momento que expresaba “menos derechos los delincuentes y más para la gente honrada”. En esa línea, Bussi se comprometió a “construir una cárcel al estilo (Nayib) Bukele, de El Salvador, donde los presos trabajan para comer, y si no trabajan, no comen”. Luego, le envió un mensaje al candidato del Frente de Todos, Osvaldo Jaldo: “no se adueñe de la Ley de Narcomenudeo, esa fue una normativa del parlamento tucumano, de todo el arco político; no fue una ley de Jaldo”, enfatizó.