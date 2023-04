A 41 días de las elecciones, Juntos por el Cambio renovó su compromiso de unidad

Consultado sobre qué cambiaría si las elecciones no fueran el 14 de mayo, Alfaro consideró que se dejaría de violar la Constitución de Tucumán. “Ellos mismos la redactaron (en 2006) y está totalmente desguazada. Sería una señal muy grande de que no son ‘todopoderosos’, que no van a hacer lo que ellos quieran y que hay organismos de control. No me imagino el desparramo que va a ocasionar dentro del oficialismo”, expuso. A su vez, acotó que el planteo por la candidatura de Manzur no es política sino constitucional.