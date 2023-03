Macri destacó el "gesto de grandeza" que tuvo Alfaro de cara a las elecciones

No iba a ser un encuentro fácil. Había muchas cosas dichas y también no dichas. El último intercambio había sido por tuitter y no había sido amable. Sin embargo, se miraron, conversaron y lograron superan aquellas suspicacias. El intendente de la capital de Tucumán Germán Alfaro se reunión con el ex presidente Mauricio Macri en Buenos Aires e intercambiaron miradas sobre la política argentina.