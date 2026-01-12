Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El inicio de la semana llega con condiciones típicas del verano en Tucumán. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se presentará con temperaturas elevadas y un escenario climático que invita a estar atentos a los cambios.
Para hoy se espera una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 32, en una jornada mayormente calurosa. Sin embargo, el organismo nacional advierte sobre la probabilidad de lluvias durante la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para quienes tengan actividades al aire libre.
Además, el SMN anticipa que el tiempo se mantendrá inestable a lo largo de toda la semana, con condiciones variables y chances de precipitaciones en distintos momentos. Este panorama sugiere días de calor, nubosidad cambiante y posibles chaparrones, una combinación habitual para esta época del año.
Como siempre, se aconseja consultar el pronóstico actualizado, hidratarse adecuadamente ante las altas temperaturas y prever alternativas ante eventuales lluvias. Una semana para organizarse con flexibilidad y no dejar el paraguas demasiado lejos.