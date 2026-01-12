La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre el posible arribo de Sebastián Villa a River

El primer amistoso del año dejó algo más que un resultado para River. Tras la victoria 1-0 frente a Millonarios, Juan Fernando Quintero se presentó ante la prensa y fue consultado por uno de los rumores que más ruido generó en el mercado de pases: la posible llegada de Sebastián Villa al club de Núñez.
La consulta no fue casual. En las últimas horas se conoció que River mantuvo charlas con Independiente Rivadavia para intentar avanzar por el pase del delantero colombiano, que ya se despidió del club mendocino y manifestó su intención de cambiar de aire en este mercado.
Fiel a su estilo directo, Quintero no esquivó el tema cuando le preguntaron por su compatriota. “Soy muy cercano, es un gran jugador, pero creo que tienen que hablar las personas más indicadas del tema”, respondió, marcando rápidamente un límite entre su rol dentro del plantel y las decisiones dirigenciales.
Sin embargo, el volante fue un paso más allá y dejó clara su postura personal. “Sé sobre la calidad que tiene y qué clase de persona es. Obviamente, lo voy a defender”, agregó, dejando en evidencia el vínculo de amistad que los une y su respaldo futbolístico al ex Boca.
Una negociación que quedó en pausa
En paralelo, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, reconoció que existieron contactos con River, pero aclaró que desde Núñez no volvieron a comunicarse luego de que se informara el monto pretendido por el club mendocino para liberar al atacante.
Por ahora, las negociaciones permanecen estancadas y el futuro de Villa sigue siendo una incógnita. En ese escenario, Juanfer Quintero se convirtió en el primer jugador de River en expresarse públicamente sobre una posible incorporación que, de concretarse, sacudiría el mercado y el clima futbolero en el club.