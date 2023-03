Tácticas defensivas ante el canje de bonos

Con un clima externo cauteloso de fondo, y una incertidumbre política y económica local que se viene acentuando, el economista Gustavo Ber señala que los operadores despliegan tácticas defensivas, ya que aún despierta incertidumbre el canje de deuda en dólares para los organismos públicos. Resulta crucial conocer si serán suficientes para cumplir con sus objetivos, el control de la “brecha” cambiaria y el financiamiento, en esta etapa de transición con serios desafíos económicos, donde los tironeos políticos en las principales fuerzas no hacen más que potenciar las inquietudes. La dinámica cambiaria no solo afecta al nivel de reservas (en lo que va del año ya se sacrificaron U$S 2.500 millones), sino que además es uno de los principales factores que compromete al orden de las finanzas públicas.