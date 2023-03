Canje de bonos en dólares: Anses aportará U$S 12 millones para contener la brecha

Entre Bonares y Globales

El mayor aporte vendrá del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), dado que cuenta con U$S 11.800 millones de nominales entre Bonares y Globales (casi todo de Bonares), según estimaciones de 1816, en base a información pública. Si bien la tenencia del Banco Central es mayor, con U$S 15.300 millones de nominales (casi todo de Bonares), desde la consultora estiman que no los van a vender.