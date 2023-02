Juicio a la Corte Suprema: Rodríguez Larreta acusó al Gobierno de "despreciar la democracia"

En otro tramo del texto, el dirigente del PRO aseguró que recorre desde hace meses el país y afirmó que en ese contexto no hubo “un solo argentino” que le haya expresado que “su prioridad sea cambiar a los jueces de la Corte”. “Lo que quieren es que baje la inflación, conseguir trabajo, vivir sin miedo. Quieren cambiar a este gobierno que no los escucha, que no los mira, que no los entiende y que no se ocupa de sus necesidades”, señaló.